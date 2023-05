TECLAST M40 Plus il tablet per TUTTI è in offerta su Amazon a due SPICCI

Il TECLAST M40 Plus è un tablet Android di fascia media che offre una combinazione di prestazioni solide e un'esperienza di visione coinvolgente. È progettato per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano un dispositivo versatile per il lavoro, l'intrattenimento e la produttività. Con il suo display di qualità, la capacità di archiviazione espandibile e una batteria di lunga durata, è adatto per il lavoro, l'intrattenimento e la produttività quotidiana.

TECLAST M40 Plus, super sconto Amazon

Il tablet è dotato di un display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS assicura un'ampia angolazione di visione e colori vivaci, rendendo l'esperienza di visione molto piacevole, sia per la navigazione web che per la riproduzione di contenuti multimediali. Dal punto di vista delle prestazioni, il TECLAST M40 Plus è alimentato da un processore Octa-core con 4 GB di RAM, garantendo una buona reattività e la capacità di gestire diverse attività contemporaneamente.

Per quanto riguarda la memoria interna, il tablet offre una capacità di archiviazione di 128 GB, che può essere ulteriormente espansa tramite una scheda microSD fino a 512 GB, consentendo di salvare una grande quantità di file, come foto, video, documenti e applicazioni. Il TECLAST M40 Plus è dotato di una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 5 megapixel, che consentono di scattare foto e registrare video di qualità sufficiente per le tue esigenze quotidiane.

Una caratteristica interessante del tablet è la sua grande batteria da 6.000 mAh, che offre un'autonomia sufficiente per un utilizzo prolungato senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, il tablet supporta la connettività 4G LTE, consentendo di rimanere connessi ovunque, anche quando non sei vicino a una rete Wi-Fi. Dal punto di vista software, il TECLAST M40 Plus esegue il sistema operativo Android 11, che offre un'interfaccia intuitiva e una vasta gamma di app disponibili nel Play Store.

