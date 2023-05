Vuoi una tastiera wireless super economica? Questa è tua a 12€

Stai cercando una tastiera wireless da battaglia che costi il meno possibile? Allora l'hai trovata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Trust Ody a soli 12,86 euro, invece che 19,99 euro.

Già il prezzo originale è molto basso ma con questo sconto del 36% è da prendere subito. Con una spesa ridicola ti puoi portare a casa una tastiera senza fili compatibile per PC e portatile. È comodissima e ha una digitazione fluida e precisa. A un prezzo del genere non puoi davvero trovare qualcosa di migliore. Ovviamente devi fare presto perché l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro.

Tastiera wireless Trust Ody: prezzo ridicolo ma non delude

È chiaro che quando siamo di fronte a prezzi così bassi ci viene il dubbio che la qualità sia scarsa. Eppure Trust ci ha ormai da tempo abituati a dei prodotti di ottima qualità nonostante il prezzo vantaggioso. Infatti questa tastiera wireless non ti deluderà affatto.

Ha un layout full size che comprende anche un tastierino numerico. I tasti sono ben distanziati e, grazie a dei pratici piedini, potrai metterla nella posizione che ti piace di più. Troverai incluso un ricevitore USB che ti permette di collegarla velocemente a qualsiasi dispositivo. Potrai usarla in modalità wireless fino a 10 m. E poi è robusta e resistente agli schizzi d'acqua.

Che dire, a una cifra così bassa non c'è nemmeno da pensarci. Per cui, prima che l'offerta sparisca, vai su Amazon e acquista la tua Trust Ody a soli 12,86 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.