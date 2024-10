Tastiera wireless gaming con tasti colorati e 3 modalità di connessione

Sei un appassionato di videogiochi e stai pensando di acquistare una tastiera senza fili da gaming con tasti meccanici e multipla connessione? Allora non perdere questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la tastiera wireless gaming EPOMAKER EP84 Plus a soli 58,49 euro, invece che 77,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi beneficiare di uno sconto del 25% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare oltre 19 euro sul totale. Si tratta davvero di un ottimo affare. Potrai digitare velocemente e soprattutto giocare ai tuoi titoli preferiti come un vero gamer.

Tastiera wireless da gaming spettacolare

Questa tastiera wireless da gaming, oltre ad avere un rapporto qualità prezzo eccellente, è molto versatile. La potrai infatti collegare ai tuoi dispositivi in ben tre modi: in modalità wireless con il ricevitore che trovi incluso, in modalità Bluetooth e con un cavo USB-C. Questo ti consente davvero di avere tantissime soluzioni a tua disposizione.

Ha un design compatto e quindi tutti tasti sono a portata di mano, perfetti soprattutto quando devi giocare. I tasti meccanici rispondono subito all'import garantendo zero latenza. E possiede tasti colorati per riuscire a vedere subito quelli che devi premere. Inoltre potrai programmare attraverso software dedicato dei bellissimi effetti colorati e creare scorciatoie in base alle tue esigenze. La puoi collegare tranquillamente ai sistemi operativi Windows e MacOS e gode di una batteria in grado di durare tantissimo.

Una delle migliori soluzioni senza spendere cifre esorbitanti, ma devi fare in fretta perché i coupon scadono sempre in poco tempo. Dunque prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua tastiera wireless gaming EPOMAKER EP84 Plus a soli 58,49 euro, invece che 77,99 euro. Per averla a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l'ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.