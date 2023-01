Tastiera SteelSeries Apex 7 TKL è la tastiera meccanica in offerta speciale su Amazon

SteelSeries ha presentato la tastiera meccanica TenKeyLess Apex 7 TKL a metà del 2019. Questa tastiera di fascia alta può essere regolata in termini di illuminazione RGB, rendendola ideale per l'uso nei videogiochi competitivi. La piastra superiore in metallo di Apex 7 TKL contribuisce in modo significativo alla sua costruzione di alta qualità, come già visto in altre tastiere di fascia alta. La latenza di 6,8 ms non è così bassa come quella delle migliori tastiere da gioco, ma è comunque sufficiente per un'esperienza di gioco fluida. Acquistalo su Amazon a soli 124,99€ invece di 159,99€.

Il poggiapolsi rimovibile della tastiera e l'impostazione dell'inclinazione singola contribuiscono al suo design confortevole. Tutti i tasti sono programmabili con macro e il display OLED in alto a sinistra rende facile la regolazione delle impostazioni. La maggior parte degli acquirenti che decidono tra la SteelSeries Apex 7 TKL e la SteelSeries Apex Pro lo fanno sulla base delle dimensioni e dei tasti preferiti. Mentre la Apex 7 è una tastiera TenKeyLess compatta, la Apex Pro è una tastiera meccanica di dimensioni standard. Inoltre, l'Apex 7 è dotata di interruttori SteelSeries Brown con feedback tattile, mentre l'Apex Pro ha interruttori OmniPoint con feedback lineare.

Le differenze tra la SteelSeries Apex 7 TKL e la SteelSeries Apex 3 TKL includono il fatto che la prima è una tastiera meccanica e la seconda no; inoltre, la Apex 7 è dotata di un poggiapolsi mentre la Apex 3 no. I tester hanno apprezzato il caratteristico display OLED e l'illuminazione RGB programmabile della SteelSeries Apex 7 TKL.

Il software SteelSeries Engine è facile da usare e i tasti configurabili sono stati apprezzati molto apprezzati. Gli utenti hanno apprezzato anche la bassa latenza (6,8 ms) e l'assenza di rumore di battitura. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistala su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.