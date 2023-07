Tastiera per Samsung Galaxy Tab S8 in offerta a 64,99 euro su Amazon

S7 Book Cover Keyboard è la tastiera progettata da Samsung per il tablet Galaxy Tab S8. Uno dei suoi tratti distintivi è l'inclinazione fino a 165°, che ti consente di trovare in ogni momento l'angolazione migliore per scrivere, studiare, inviare email, oppure guardare film, serie TV ed eventi sportivi.

In occasione del secondo giorno del Prime Day il suo prezzo è sceso a 64,99 euro: si tratta del suo nuovo minimo storico, dopo averlo raggiunto meno di un mese fa a quota 69 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

S7 Book Cover Keyboard in offerta per il Prime Day

L'installazione della tastiera S7 Book Cover di Samsung è molto semplice. Tutto quello che devi fare è avvolgere il tablet, con il collegamento che avviene tramite i magneti posti sul dispositivo. Oltre alla semplicità d'uso, si rivela dopo pochi giorni anche una tastiera comoda e pratica. A questo proposito, segnaliamo la possibilità di lasciare la S Pen nell'alloggio della Book Cover Keyboard pensato appositamente per lei.

Uno dei principali vantaggi della tastiera per tablet di Samsung è la maggiore velocità con cui si riescono a portare a termine le proprie attività. Sono inoltre presenti tasti intuitivi e un trackpad di dimensioni generose, che la rendono lo strumento ideale per lavorare diverse ore al giorno. Puoi infine sfruttare la piattaforma DeX, così da trasformare il Tab S8 in un vero e proprio PC.

Cogli al volo l'offerta sulla Book Cover Keyboard di Samsung per completare la configurazione del tablet Galaxy Tab S8 al miglior prezzo di sempre.

