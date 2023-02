Tastiera Logitech POP Keys con tasti personalizzabili ad un prezzo BOMBA su Amazon

La tastiera meccanica wireless POP Keys di Logitech assomiglia ad una macchina da scrivere, è completa di tasti meccanici e viene venduta nel suo distintivo colore giallo. Questa tastiera oltre ad essere Bluetooth è fatta per garantire un'esperienza di digitazione innovativa. Che tu sia in live streaming, o stia socializzando con gli amici online, la tastiera POP Keys ti consente di esprimerti al meglio grazie ai suoi otto tasti emoji intercambiabili e il tasto del menu emoji che ti consentono di usare rapidamente le emoji. Acquistala ora su Amazon a soli 75,99€ invece di 119,00€.

Ma non è solo questione di aspetto. I comodi tasti sono costruiti per durare, con una valutazione di 50 milioni di battute. Presenta anche un design compatto ed ergonomico che si adatta a piccoli spazi desktop e ti consente di avvicinare il mouse al centro del tuo corpo per un minore affaticamento delle spalle e una migliore postura del corpo. Una volta terminata la digitazione, puoi infilare rapidamente la tastiera in una borsa, quindi è anche adatta a chi si sposta molto o viaggia.

Associa la tastiera POP Keys a un massimo di tre dispositivi tra Windows, Mac, Chrome OS, Android e iOS contemporaneamente e passa da uno all'altro con la semplice pressione di un pulsante. Se non hai un dispositivo compatibile con Bluetooth, nessun problema. Basta collegare il ricevitore Logi Bolt incluso a una porta USB di tipo A disponibile. La tastiera POP include anche quattro tasti Emoji extra e due batterie AAA.

Inoltre l'installazione del software Logitech Options sul tuo sistema Windows o Mac ti consente di personalizzare rapidamente i tuoi tasti emoji. La tastiera meccanica POP Keys è progettata per funzionare fino a 3 anni con due batterie AAA a seconda dell'uso. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistala su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

