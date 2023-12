Tastiera Logitech G413 TKL SE ora su Amazon a un PREZZO BASSISSIMO!

Una tastiera esagerata a un prezzo veramente basso: questo è quello che stai cercando, e questo è quello che hai trovato con l'offerta di oggi! Infatti la combo Logitech e Amazon ti permetterà di acquistare con pochi click la tastiera meccanica da gaming Logitech G413 TKL SE con un ribasso di prezzo ENORME!

Ebbene, da oggi in offerta puoi aggiudicarti su Amazon la tastiera meccanica da gaming Logitech G413 TKL SE a soli 51,99€, con uno sconto del 5% aggiuntivo al grande ribasso sul prezzo originale, che è di 85€! Ciò significa che risparmierai in totale ben 33€!

Il gaming di un altro livello

Questa Logitech G413 TKL SE è una tastiera compatta tenkeyless da gaming che offre la durata e le prestazioni necessarie per competere al massimo nei videogiochi competitivi. Le prestazioni sono infatti elevate, e cablata, permette prestazioni elevate senza compromessi grazie agli switch meccanici tattili.

La Logitech G413 TKL SE è inoltre resistente al calore e all'usura, realizzata con il materiale più resistente utilizzato anche nella progettazione dei copritasti per una sicurezza maggiore. Anche lo stile vuole la sua parte: colore, materiale e finiture di alta qualità, saranno tuoi per elevare lo standard. Retroilluminata, dotata di elegante telaio in alluminio spazzolato nero, e illuminazione bianca a LED. Co sa vuoi di più?

