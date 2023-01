Tastiera e Mouse Wireless iClever con chip intelligente in offerta speciale su Amazon

La tastiera wireless iClever combina un materiale di fascia alta con uno splendido materiale metallico nella parte posteriore. Vanta anche una lussuosa finitura argento e una forma sofisticata, che ti dà un senso di eleganza e bellezza. Inoltre, la tastiera da 99 tasti non solo si adatta al tuo modo di digitare, ma rende anche più facile adattarsi a quasi tutto ciò di cui hai bisogno. Acquista ora il kit mouse e tastiera a soli 31,44€ invece di 49,99€.

Caratterizzati da un eccezionale effetto antiscivolo, i tasti e il mouse in ABS ti aiutano a dire addio alle sensazioni oleose una volta che le dita li toccano e adotta un design interno a forbice che elimina l'odioso ticchettio dei pulsanti. Inoltre, i tasti quadrati lisci e ben distanziati rendono la digitazione un gioco da ragazzi e offrono un'esperienza più soddisfacente.

La tastiera e il mouse wireless iClever Combo ha un'altra utile funzione che potrebbe andare oltre le tue aspettative. I chip intelligenti tendono a rilevare automaticamente la tua attuale condizione di lavoro. Se non viene eseguita alcuna operazione per più di dieci minuti, la tastiera e il mouse wireless andranno a riposo. Quando sta per esaurirsi, l'indicatore luminoso in alto a destra invierà un avviso rosso per attirare la tua attenzione. La batteria offre fino a 90 ore di lavoro con una carica di 2 ore.

Scegli la sensibilità desiderata con il mouse iClever 3 livelli DPI (1000-1200-1600). La combinazione di tastiera e mouse wireless iClever con tecnologia a 2,4 GHz ti consente di sperimentare la massima stabilità wireless e trasmette i dati rapidamente eliminando i frame saltati. Puoi collegare la tastiera e il mouse al tuo dispositivo in un lampo, non è necessario alcun accoppiamento. E' compatibile con W7/8/10/XP. Funziona alla grande per desktop, laptop e altri dispositivi. Approfitta ora dello sconto del 37% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

