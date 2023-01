Tastiera Corsair K55 RGB PRO XT a membrana ad un prezzo BOMBA su Amazon

La tastiera Corsair K55 Pro XT è una delle migliori sul mercato se consideriamo la qualità dei componenti e il prezzo. Possiede i tasti RGB illuminati individualmente e più di 10 colori di illuminazione statica. Inoltre ha un interruttore a membrana che offre resistenza IP42, controlli multimediali, sei tasti macro dedicati, compatibilità con il software Elgato Stream Deck e poggiapolsi morbido. Acquistala ora su Amazon a soli 63,99€ invece di 79,99€.

Non ci sono molte tastiere full-size di marca di qualità che si rivolgono agli streamer a quel prezzo. Tieni presente che coloro che non hanno bisogno di macro extra o funzionalità focalizzate sullo streaming potrebbero voler cercare altrove.

La Corsair K55 Pro XT non sembra molto diversa dalla variante più economica. Entrambe presentano una finitura nera opaca che si sente meglio della plastica. È decisamente bella da tenere in mano e abbastanza forte per tutti i tipi di incidenti quotidiani. Il livello di elevazione può essere modificato grazie ai fermi.

Il morbido poggiapolsi aiuta anche a fornire supporto per il polso per lunghe sessioni di digitazione e gioco. Quando si tratta della sua illuminazione RGB, i tasti illuminati singolarmente hanno un bell'aspetto in scenari di stanze luminose o buie.

Dalla digitazione generale e dai giochi allo streaming, K55 Pro XT sfrutta al meglio la sua tastiera con interruttore a membrana. Le sequenze di tasti sono in linea con ciò che concorrenti come Razer e Logitech offrono in questa fascia di prezzo. I tasti multimediali funzionano bene insieme alla luminosità RGB e ai pulsanti di blocco di Windows.

Il rollover selettivo a 12 tasti con anti-ghosting e frequenza di report di 1.000 Hz significa che i tempi di risposta sono ottimi. La Corsair K55 Pro XT è fantastica, sia che si utilizzi un elaboratore di testi, che si navighi sul web o che si giochi. Inoltre, i tasti macro extra aiutano sicuramente quando si gioca a giochi competitivi come Call of Duty, League of Legends, World of Warcraft e altri.

Naturalmente, tramite l'app iCue di Corsair è possibile personalizzare varie macro, miglioramenti della pressione dei tasti e illuminazione RGB. È facile personalizzare la tastiera tramite il software. Considerando la compatibilità del software Elgato Stream Deck, queste macro vengono utilizzate al meglio lì. Ciò significa che gli aspiranti streamer non dovranno acquistare quel costoso Stream Deck per aggiungere effetti o altre azioni specifiche per lo streaming. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.