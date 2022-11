Tails 5.7: implementato il nuovo Metadata Cleaner Tool

Il team di coder del progetto Tails, nota distribuzione Linux che si focalizzare sulla privacy e la sicurezza durante la navigazione web, ha annunciato alla propria community di utenti e appassionati la disponibilità di un nuovo aggiornamento dell'edizione stabile del sistema. Tails 5.7, che si basa sui pacchetti provenenti dai repository software di Debian 11 “Bullseye”, implementa una serie di novità davvero interessanti che consentono di migliorare l'anonimato in rete degli utenti, che è sostanzialmente l'obbiettivo primario di tale progetto. In tale build possiamo reperire ad esempio il nuovo tool chiamato Metadata Cleaner, si tratta per la precisione di una comoda utility integrata che permette di rimuovere i diversi metadata, che possono essere usati per tracciare ed identificare il creatore di un determinato contenuto, presenti nei file o nei documenti.

Metadata Cleaner manda in pensione il vecchio programma, che aveva funzionalità similari, chiamato MAT, e supporta i medesimi formati assicurando contestualmente anche gli stessi livelli di sicurezza e pulizia dei metadati. Ecco la dichiarazione rilasciata dal team di sviluppatori, pubblicata sul blog ufficiale del progetto nelle release note di Tails 5.7, in merito alla transizione a Metadata Cleaner:

"A partire dall'edizione 0.8.0 di MAT questo programma ha perso la sua GUI (Graphical User Interface) ed è dunque diventato accessibile solo tramite il menu contestuale presente sul File browser. Nel tempo è quindi diventato difficile per i nuovi utenti imparare ad usare tale strumento e pulire quindi i metadata presenti nei propri file. Metadata Cleaner va a risolvere tale problematica offrendo un'interfaccia user-friendly per rimuovere i diversi metadata in modo semplice."

In Tails 5.7 possiamo trovare Tor Browser 11.5.8 e Tor 0.4.7.11, il software open source che concretamente permette una navigazione anonima sul web tramite l'omonimo protocollo, oltre ad un Tor Connection assistant migliorato che ora si occupa di spiegare al meglio come utilizzare l'Unsafe Browser all'utente, fornendo indicazioni anche su come eseguire il sign in nelle diverse local network.