Tails 5.13: LUKS2 è ora abilitato di base

I developer di Tails, nota distribuzione Linux incentrata sulle feature che garantiscono la massima privacy e la più robusta sicurezza durante la navigazione e lo scambio dei dati sul web, hanno annunciato, per mezzo di un post pubblicato sul sito web ufficiale del progetto, il rilascio di un nuovo upgrade del sistema. Tails 5.13 implementa una serie di novità interessanti che vanno appunto a migliorare la già ottime funzionalità integrate nella distribuzione. Ad esempio una delle innovazioni di maggiore rilievo presente in tale build è sicuramente la nuova configurazione della funzione di Persistent Storage che adesso adesso implementa di default le sessioni crittografate tramite LUKS2 (Linux Unified Key Setup), ovvero la più recente edizione di questa disk encryption specification che assicura un ambiente dove salvare i propri dati notevolmente più sicuro rispetto all'edizione precedente.

Tuttavia tale aggiornamento non andrà a convertire i Persistent Storage già esistenti, questo setting è attivo unicamente quando si va a generare un nuovo Persistent Storage. I coder di Tails hanno però dichiarato che forniranno un comodo tool di migrazione automatizzata a LUKS2 con l'arrivo di Tails 5.14, la futura stable release prevista tra circa un mese.

Tails 5.13 è equipaggiata con il famoso tool da CLI (Command Line Interface) cURL. Questo download manager open source da shell è capace di scaricare file utilizzando i protocolli HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) e FTPS (File Transfer Protocol over TLS), inoltre può essere sfruttato per eseguire le online investigation al posto del più comune GNU Wget e supporta in modo completo la rete Tor cosi da offrire degli alti livelli di privacy per l'accesso ai dati presenti online.

Sempre in Tails 5.13 troviamo Tor Browser 12.0.6, basato sul codice di Firefox 102.11 ESR. Questa release è animata da Linux 6.1 LTS (Long Term Support). Il file ISO di Tails 5.13 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.