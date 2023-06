Il design c'è, le prestazioni - scheda tecnica alla mano - anche. E il prezzo? Beh, su questo proprio non c'è dubbio. Il tablet Android da 10 pollici di Newmetab costa davvero pochissimo grazie al triplo sconto proposto da Amazon. Anziché 131€ (prezzo di listino), il dispositivo richiede una spesa di soli 92€, spedizione compresa.

Per completare l'acquisto a questo prezzo devi spuntare manualmente la casella del coupon (sconto di 25€) e inserire il codice promozionale AH5GHTTW al momento del pagamento (sconto 7%).

Triplo sconto e prezzo a picco per il tablet Android di Newmetab

Quello di Newmetab non è certamente un tablet top di gamma e non può essere assolutamente paragonato a giganti del settore come iPad Pro o gli ultimi Galaxy Tab S di Samsung. Eppure, nonostante tutto, qualche soddisfazione la regala. A partire dal prezzo, ovviamente.

Il tablet P40 arriva con Android 11, ma essendo del 2022 immagino ci sia qualche major update da scaricare una volta tirato fuori dalla confezione. Sotto la scocca batte il processore octa-core 2.0 GHz, che se la cava discretamente anche perché supportato da 6GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile). Quando si parla di performance, importante è anche la batteria, e qui si va sul sicuro: addirittura 7.200mAh.

Anche il look non scherza. Le cornici che abbracciano il display da 10.1 pollici HD sono sottili e simmetriche, quindi il pannello IPS occupa quasi tutta la parte frontale. Sul retro invece c'è una scocca in metallo (cosa per nulla scontata), che in un angolo ospita una doppia fotocamera con lenti da 16 e 8 megapixel.

Poi ci sono il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz), l'USB-C, il Bluetooth 5.0, e - cosa che non guasta di certo - la possibilità di utilizzare la SIM per sfruttare la connessione cellulare.

Per chi è indicato questo P40? È un tablet per attività quotidiane di base come streaming, video, foto, email, social network e navigazione web. Ricorda di applicare manualmente il coupon per ottenere lo sconto immediato di 25€ e di inserire il codice AH5GHTTW al momento del pagamento per ottenerne un secondo del 7%. Solo in questo modo potrai completare l'acquisto a 92€, spedizione compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.