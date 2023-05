Teclast è uno di quei brand che riesce a farsi spazio grazie a soluzioni economicamente accattivanti e, a conti fatti, anche discreti da punto di vista della qualità. Certo, non si può pretendere chissà cosa dai suoi device, però come si fa a dire di no a certe offerte?! Ti dico che oggi il P30S, tablet con Android 12, display da 10,1" e chip octa-core, costa solo 89,99€, spedizione inclusa. Oltre allo sconto Amazon del 17% già applicato, risparmi 10€ spuntano manualmente la casella del coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da andare sul sicuro.

Solo oggi acquisti un tablet con Android 12 e corpo in metallo a 89,99€

Come anticipato in apertura, non si tratta di un top di gamma e non può giocarsela con un iPad Pro o un Galaxy Tab S di ultima generazione. Questo però non significa che il Teclast P30S sia un device di scarso interesse. Anzi.

Il tablet arriva con Android 12, ma essendo del 2023 in futuro sarà certamente possibile scaricare qualche major update. Sotto la scocca batte il processore octa-core MT8183 a 2.0 GHz, che spinge sull'acceleratore anche grazie a 4GB di RAM e a 64GB di archiviazione (espandibile). Quando si parla di prestazioni, importante è anche la batteria, e qui si va sul sicuro: ben 6.000mAh.

Prestazioni a parte, il look del tablet di Teclast è davvero da urlo se si considera il prezzo. Le cornici che abbracciano il display da 10.1 pollici HD sono sottili e simmetriche, quindi il pannello IPS occupa quasi tutta la parte frontale. Sul retro invece c'è una scocca in metallo (cosa per nulla scontata), che in un angolo ospita una fotocamera da 5 megapixel.

Per quali attività è pensato? Beh, certamente tutte quelle di base, che sei solito svolgere nel quotidiano: streaming, video, foto, email, social network e navigazione web. Ma puoi spingerti anche un pochino oltre, magari con qualche gioco con un comparto grafico di un livello superiore.

In termini di connettività, infine, trovi una porta USB-C, l'interfaccia audio per collegare cuffie o altoparlanti esterni cablati, Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz) e Bluetooth 5.0. Insomma, c'è tutto il necessario.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.