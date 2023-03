Il mondo è bello perché è vario, recita un vecchio proverbio. E infatti non è una regola scritta da qualche che per un tablet per un uso quotidiano di base sia necessario spendere cifre astronomiche. E infatti, ti segnalo il Teclast P80T con display da 8" che oggi, grazie allo sconto Amazon del 32%, ti costa solo 67,99€.

È dispositivo di fascia bassa? Ovviamente sì, ma per streaming, social network, email e altre operazioni di base, va più che bene.

Un tablet con Android 12 a meno di 70€?! Sì, è tutto vero

Il Teclast P80T non è un dispositivo ambizioso o che promette cose che in realtà non è in grado di fare. È un tablet per un uso basico, per tutti i giorni e per tutti quegli utenti che non hanno chissà quali pretese. Vuoi un device per guardare seri TV e film in streaming? Eccolo. Ma è l'ideale anche per leggere ebook, consultare le ultime notizie, fare un giro sui social network, scattare qualche foto, fare videochiamate e anche a giocare (certo non titoloni eh...).

Che poi a meno di 70€ dove lo trovi un tablet con Android 12, display HD IPS da 8 pollici, porta USB-C e addirittura Wi-Fi 6? Da nessuna parte, fidati. Ecco perché dovresti approfittare di questa promozione Amazon. E poi, mal che vada, procedi con il reso, no?

Prima di chiudere, ti dico qualcosa in più sulle prestazioni. Il processore un è Allwinner A133 quad-core a 64 bit e frequenza massima di 1,6 GHz. La GPU invece è una Rogue GE8300, prodotta da PowerVR. Completano il quadro 3GB di RAM e 32GB di archiviazione (espandibile fino a 512GB).

Ci siamo capiti: il Teclast P80T è il tipico tablet "da battaglia", ma ha tanto da offrirti. E di vantaggioso non c'è solo il prezzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.