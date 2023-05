Al pari degli smartphone (ma anche dei notebook), ci sono tablet per gli utenti più esigenti e tablet per chi invece punta a svolgere semplici attività di base come navigazione web, social network, streaming e videochiamate. Spendendo poco, ovviamente. Questo obiettivo lo puoi centrare oggi approfittando dello sconto Amazon del 50% sul tablet Android di BENEVE: lo paghi solo 84,99€, spedizione inclusa.

Per approfittare della promo devi applicare manualmente il coupon del 50%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al tuo carrello Amazon.

BENEVE M51 è il tablet Android che oggi paghi la metà: solo su Amazon

Esteticamente il BENEVE M51 si presenta come un design gradevole e moderno. Il retro in alluminio è lineare, senza fronzoli, e ospita solo il logo dell'azienda e la doppia fotocamera da 8 megapixel. La parte frontale invece è dominata dal display HD IPS da 10,1 pollici. Le cornici sono abbastanza contenute e sono simmetriche. Il risultato finale dunque non è per nulla male. E pensare che stiamo parlando di un dispositivo che, oggi, costa meno di 85 euro.

In quanto a prestazioni, questo tablet Android può contare su un processore quad-core A55 (fino a 1.8GHz), 6GBdi RAM e 128GB di archiviazione che, volendo, puoi anche espandere. Il sistema operativo è Android 11 e mette a tua disposizione i principali servizi di Google, tra cui il Play Store, da cui scaricare tutte le applicazioni che vuoi.

Avendo una batteria da 6000mAh, il device dovrebbe avere un'autonomia di buon livello. Non è l'ideale per i videogiochi, sia chiaro, ma per un uso di base è più che sufficiente: streaming, videochiamate, social network, email e così via. A vedere il rapporto qualità-prezzo, è un tablet ideale anche per lo studio online (DAD).

All'interno della confezione trovi il cavo da USB-A a USB-C e un alimentatore da parete. Insomma, c'è tutto quello di cui hai bisogno per iniziare ad usarlo. Ricorda solo di applicare manualmente il coupon così da ottenere lo sconto immediato del 50%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.