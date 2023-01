Tablet da 10,1 pollici con 8GB RAM e 128GB ROM a 149€

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa offerta che sto per segnalarti è a tempo, quindi va da sé che dovrai essere super veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Teclast a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto in esclusiva su Amazon potrai fare un acquisto davvero spettacolare. Questo tablet offre delle ottime prestazioni in quanto monta un processore Octa-core con a supporto 8GB di RAM. Anche la memoria non è niente male, avrai a disposizione ben 128GB.

Tablet Teclast a un prezzo super conveniente

Questo tablet è dotato del processore MT8183 che raggiunge i 2,0 GHz. Grazie anche agli 8GB di RAM di cui dispone potrai svolgere tranquillamente tutte le tue attività. Che si tratti di lavoro o gioco non dovrai sacrificare assolutamente nulla. Ha un ottimo schermo da 10,1 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1200 IPS. Il sistema operativo Android 12 è fluido e ha un'interfaccia intuitiva.

Scarica tutte le app che desideri senza temere che la memoria si esaurisca. Infatti avrai a disposizione ben 128GB di spazio e potrai espanderlo fino a 1TB con una microSD. È anche dotato di una fotocamera frontale da 8MP e posteriore da 5 MP. Possiede un'ottima batteria da 7000mAh in grado di durare per tutto il giorno. Potrai sfruttare sia la tecnologia WiFi che quella Bluetooth per connettere i tuoi dispositivi in modo veloce.

Fai presto perché le richieste sono già molto alte e quindi l'offerta durerà pochissimo. Prima che questo avvenga dirigiti su Amazon e acquista il tuo tablet Teclast a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.