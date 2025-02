T-Mobile e Starlink per una connettività satellitare in zone remote

Durante il Super Bowl, T-Mobile ha svelato l’avvio del programma beta di T-Mobile Starlink, un nuovo servizio di connettività satellitare sviluppato in collaborazione con Starlink, la rete di satelliti di SpaceX. L’obiettivo di questo progetto è quello di eliminare le cosiddette zone d’ombra della copertura mobile, portando la connessione nelle aree più isolate e difficili da raggiungere degli Stati Uniti.

Il funzionamento del servizio è semplice e innovativo. T-Mobile Starlink si affida alla rete satellitare di Starlink per offrire connettività mobile anche in luoghi dove le tradizionali reti cellulari non arrivano. La tecnologia è già integrata nei dispositivi mobili, quindi non sono necessarie configurazioni complicate da parte degli utenti.

Quando il telefono si trova al di fuori della portata delle reti cellulari convenzionali, si connette automaticamente alla rete satellitare T-Mobile Starlink, garantendo l'accesso a messaggi di testo e altre funzionalità.

Un programma beta attualmente disponibile gratuitamente

Attualmente, il programma beta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di telefonia mobile, dando a chiunque la possibilità di testare il servizio. Dopo il periodo di prova, il servizio rimarrà gratuito per gli abbonati T-Mobile che hanno sottoscritto i piani Go5G Next e Business Next. Gli altri clienti T-Mobile, invece, dovranno pagare un supplemento di 15 dollari al mese per linea. Anche gli utenti di AT&T e Verizon potranno usufruire del servizio durante la fase beta, con la possibilità di continuare a utilizzarlo al costo di 20 dollari al mese dopo la prova.

Al momento, le funzionalità offerte dal servizio sono limitate all’invio e alla ricezione di messaggi di testo, ma in futuro sono previste nuove opzioni, come l'invio e la ricezione di immagini, l’accesso ai dati e le chiamate vocali. Questi sviluppi renderanno ancora più completo il servizio, consentendo agli utenti di rimanere connessi ovunque si trovino.

Con il lancio di T-Mobile Starlink, l’azienda compie un passo significativo verso il miglioramento della connettività mobile negli Stati Uniti, superando le limitazioni delle reti cellulari tradizionali. Questo nuovo servizio rivoluzionerà la possibilità di connettersi anche nelle zone più remote, aumentando notevolmente l'accesso alla tecnologia e migliorando la qualità della vita per chi vive in aree isolate.