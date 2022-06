Switch PoE 5 porte di Netgear ad un prezzo incredibile su Amazon

il Netgear GS305P 63W PoE è un'ottima soluzione per chi necessita di uno switch Plug and Play da utilizzare sia a casa che in ufficio. Puoi acquistarlo ora su Amazon ad un prezzo eccezionale: solo 74,99€ invece di 119,90€.

Il Netgear è uno switch molto semplice da utilizzare. Ci sono cinque porte RJ45 1GbE sulla parte anteriore. Come altri switch di questa classe, la porta uplink è una porta non PoE e le restanti quattro porte condividono l'alimentazione. L'azienda chiarisce che solo quattro delle porte sono compatibili con la tecnologia PoE+.

Le porte PoE+ (30 W) forniscono un massimo di circa il doppio dei 15,4 W PoE per porta. Presente anche un alimentatore esterno da 68 W che ci consente di erogare i 63 W disponibili attraverso le quattro porte. La maggior parte dei dispositivi non utilizza il 100% della potenza, quindi puoi stare tranquillo. Mentre la precedente versione V1 aveva un'alimentazione da porta a PSU di circa 1,12:1, questa versione V2 è di circa 1,90:1.

Inotlre supporta il posizionamento su desktop o a parete grazie al suo design, ed è conforme allo standard IEEE802.3a.

