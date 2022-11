Switch Ethernet 5 Porte GS305 di NETGEAR ad un prezzo SUPER SCONTATO su Amazon

Lo switch non gestito Gigabit Ethernet a 5 porte Netgear GS305 offre una semplice soluzione plug-and-play che ti permetterà di espandere le connessioni di rete della tua casa o di un piccolo ufficio. Acquistalo ora su Amazon a soli 13,99€ invece di 22,99€.

Il collegamento dello switch a 5 porte alla rete fornisce ulteriori porte Gigabit Ethernet che potrai utilizzare per collegare dispositivi come computer, console di gioco, punti di accesso, archiviazione di rete e altro ancora. Caratterizzato da un design plug-and-play, un robusto involucro in metallo e senza ventola, questo interruttore non gestito da scrivania o da parete è progettato per una facile installazione: inoltre il suo funzionamento è molto silenzioso.

Con il supporto Auto-MDI/MDIX, non avrai bisogno di cavi incrociati per collegare switch e hub aggiuntivi. Lo switch utilizza un'architettura di commutazione non bloccante che adatta automaticamente la velocità massima di trasmissione dati alla velocità del cavo. Oltre ad avere un design senza ventola, questo switch presenta uno standard Energy Efficient Ethernet e altre tecnologie per risparmiare energia.

Per quanto riguarda le prestazioni invece, questo switch può supportare velocità fino a 10/100/1000 Mbps, ottimo quindi per qualsiasi tipo di utilizzo, sopratutto se hai bisogno di prestazioni e velocità affidabili. Inoltre, è conforme agli standard IEEE 802.3u, 802.3i, 802.3ab, 802.3x e 802.3az. Quindi è compatibile con la maggior parte dei router/dispositivi con cui si potrà collegare.

Sono presenti anche degli indicatori che mostrano la potenza e lo status del collegamento/attività, in questo modo potrai rimanere sempre informato sullo stato della rete. Possiede anche la funzione MDI/MDIX automatico ed è montabile a parete. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 33%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

