Sviluppa app multipiattaforma con Flutter: il corso a 9,99€

Flutter è un framework open-source e gratuito sviluppato da Google per la creazione di applicazioni multipiattaforma, sia mobili che web e desktop. Si basa sul linguaggio di programmazione Dart e offre diversi strumenti fondamentali per chi lavora nel campo dell'UI (User Interface): motore di rendering 2D mobile-first, widget integrati, librerie di elementi grafici, features varie che consentono agli sviluppatori di realizzare applicazioni ad alte prestazioni e visivamente accattivanti.

Ma come si usa? Se sei alle prime armi e vorresti imparare tutto ciò che riguarda Flutter, approfitta dei saldi Domestika per fare tuo uno tra i corsi introduttivi più completi sull'argomento, a un vero "prezzaccio": soltanto 9,99 euro, anziché 59,99. "Sviluppo di applicazioni multipiattaforma con Flutter" - questo il nome del corso - è realizzato dallo sviluppatore spagnolo Jose Manuel Márquez, specializzato nello sviluppo di applicazioni con Flutter.

Ecco cosa imparerai all'interno del corso

In 27 videolezioni online, dalla durata complessiva di circa 4 ore, imparerai a creare e sviluppare un'applicazione multipiattaforma utilizzando Flutter. Inizierai acquisendo familiarità con Flutter e Dart, il framwork e il linguaggio di programmazione che utilizzerai per sviluppare la tua app. Imparerai anche a padroneggiare la costruzione dell'interfaccia utente. Successivamente, aggiungerai l'interattività al tuo progetto e capirai come rilevare i gesti dell'utente per navigare e caricare i dati in modo asincrono.

Man mano che procederai con le lezioni, scoprirai anche come riorganizzare lo schermo in diversi blocchi, come contrassegnare le attività già completate, lavorerai con i moduli e alla memorizzazione di dati sul dispositivo, come utilizzare i plug-in e i pacchetti offerti da Flutter. Infine, grazie all'insegnante, avrai l'occasione di capire la differenza tra lo stato dell'applicazione e quello di un widget.

Non ci sono particolari requisiti per partecipare al corso. Tutto ciò di cui avrai bisogno è un computer con Flutter installato e un account Figma. Come tutti i corsi Domestika, anche questo offre videolezioni on-demand e ad accesso illimitato per sempre, per imparare a tuo ritmo e consultare i contenuti ogni volta che vorrai. Approfitta della promozione cliccando qui, ma affrettati: l'offerta a 9,99 euro sta per scadere.

