Svelati i segreti di ChatGPT nel Mega Corso di Udemy

Il Mega Corso di Udemy che vedremo quest'oggi riguarda ChatGPT, una sorta di assistente virtuale capace di rispondere alle tue domande e di svolgere alcune funzioni.

Questo particolare webinar è in super sconto per un periodo limitato di tempo.



Udemy ChatGPT: scopri tutti i segreti con questo corso

Questo corso si svolge completamente on-demand ed ha una durata di circa 12 ore. Inoltre, una volta completato riceverai una sorta di attestato di partecipazione.

Il webinar in questione è indicato per chi vuole assimilare una conoscenza approfondita su ChatGPT, sulle sue funzioni sia di base che avanzate e di come questo assistente virtuale intelligente può aiutarti nel mondo del lavoro.

ChatGPT è molto utile ad esempio per creare pubblicità, testi accattivanti, aumentare la visibilità online di un prodotto, migliorare alcune strategie di marketing.

Questo vociferato assistente è anche indicato per chi vuole migliorare il proprio stile di vita o l'alimentazione oppure per chi è alla ricerca di un supporto emotivo.

Puoi utilizzare ChatGPT in alternativa per ricevere consigli su determinati posti di lavoro, su alcune informazioni relative alla propria finanza personale e in molti altri casi.

Puoi addirittura affiancare questo assistente con Microsoft Excel per rendere automatico un file di lavoro oppure per semplificare alcune operazioni.

Insomma, grazie ad Udemy imparerai ad usare ChatGPT proprio come un professionista.

