Sutro permetterà di creare app basate sull’AI senza codifica

Creare un’applicazione non è semplice, bisogna conoscere i linguaggi di programmazione e avere competenze tecniche. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare. Sutro, una nuova start-up che si occupa di intelligenza artificiale, ha creato una piattaforma che permette agli utenti di creare rapidamente app complete per web, Android e iOS. Chiunque potrà sviluppare una propria app, poiché non sono necessarie competenze specifiche. L’idea alla base di questo progetto è quello di permettere ai creator di concentrarsi più sulla parte creativa e lasciare che Sutro si occupi della creazione dell’app grazie all’intelligenza artificiale. Come ricordato sul post di presentazione di Sutro sul blog ufficiale: “la piattaforma consente a tutti di sfruttare al meglio il proprio talento, concentrandosi sul quadro più ampio e su ciò che rende unico il proprio servizio, piuttosto che spendere migliaia di ore sulle strutture iniziali e sulle basi necessarie solo per far decollare un'idea”.

Sutro: app complete e funzionali in pochi minuti

Sutro è il modo più veloce per creare un’app, passando dall'idea alla produzione in pochi minuti. Nell’esempio mostrato sul blog dell’azienda, il technical advisor di Sutro, Owen Campbell-Moore, è riuscito a creare un social network in stile Pinterest in soli 60 secondi. Grazie alla tecnologia proprietaria Sutro gli utenti possono iniziare il processo di sviluppo dell’app tramite prompt, descrivendo il prodotto che di intende realizzare. In seguito, la piattaforma sfrutterà l’AI per generare client web, Android, iOS e per configurare il back-end di produzione. I suoi strumenti consentono di apportare modifiche ai contenuti, al design o allo stile dell’app. Una volta completato il progetto, gli utenti possono pubblicare l’app sugli app store e aggiornarla secondo le necessità.

Sutro combina il meglio dell'intelligenza artificiale (GPT-4 e altri LLM simili) con il meglio dei compilatori rule-based. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la maggior parte del lavoro viene gestito tramite GPT, anche se in alcune aree il team ha sfruttato modelli open source. Bisogna infine ricrodare che l’AI non è ancora in grado di svolgere tutto il lavoro pesante, soprattutto quando si desidera creare un'app che includa decine di migliaia di righe di codice. Per questo tipo di lavoro l’AI non è ancora in grado di sostituire completamente gli sviluppatori.