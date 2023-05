Surfshark: una VPN TOP per navigare sicuri su wifi privati e pubblici

Vi siete chiesti se una VPN può anche proteggervi quando vi collegate alle reti Wi-Fi pubbliche? La risposta è si se utilizzate Surfshark! Un servizio che consente di navigare in totale anonimato e al massimo della velocità, a soli 2,30€ al mese con uno sconto dell'82%. E due mesi sono anche in omaggio!

Surfshark VPN vi permette di connettervi con una banda fino a 10Gbps in 100 paesi. Che vi troviate in Italia o all'estero, sarete sempre in grado di navigare rapidamente e senza alcun limite regionale. Grazie alla possibilità di cambiare indirizzo IP, è infatti possibile collegarsi ai siti e ai servizi come se ci si trovasse virtualmente in un altro paese.

In questo modo è possibile fruire di tutti i contenuti multimediali in rete, come film in streaming e musica, eliminando tutte le restrizioni geografiche. Si può anche risparmiare sul costo di alcuni servizi, che impostano i prezzi in base al luogo geografico, come il costo dei biglietti aerei. Vi basterà attivare la VPN e cercare il prezzo più conveniente cambiando l'IP!

Avete la necessità di collegarvi a un Wi-Fi pubblico, magari al centro commerciale o in un locale? Sarete protetti anche in queste situazioni e possibili malintenzionati che si trovano nei paraggi non avranno alcuna possibilità di intercettare i vostri dati di navigazione! Tutto è infatti cifrato con specifica AES 256-bit, Surfshark non raccoglie inoltre alcuna informazione che riguarda i dati d'utilizzo dell'utente, come la navigazione o l'accesso ai server privati.

Surfshark: navigare sicuri non è mai stato così economico

Acquistando l'abbonamento a Surfshark per 2 anni, 2 mesi saranno gratuiti e otterrete diverse funzionalità. È innanzitutto possibile collegare tutti i dispositivi senza limiti, tra PC, smartphone o tablet senza alcun costo aggiuntivo, con un solo piano.

Vi consente anche di navigare fluidamente, evitando fastidiosi pop-up o annunci, grazie allo strumento di blocco integrato, che impedisce inoltre ai cookie di terze parti di raccogliere informazioni. Abbonatevi adesso per ottenere tutti i benefici!

