Surfshark VPN: ora in sconto dell'82% e 2 mesi GRATIS

Surfshark offre in questi giorni una succulenta offerta in occasione del periodo di saldi estivi con uno sconto dell’83% sul piano di 2 anni con 2 mesi GRATIS sulla sua VPN.

Al giorno d'oggi è davvero importante proteggersi nella navigazione online, a maggior ragione quando stiamo utilizzando una rete pubblica e quindi accessibile a tutti. Infatti, i furti di identità sono sempre più frequenti e per questo è utile dotarsi di una VPN di qualità che possa prevenire tutto questo.

Surfshark è una delle soluzioni più sicure ed economiche presenti nel mercato. Per conoscere tutte le feature e caratteristiche incluse in questa VPN potete leggere la nostra recensione.

Surfshark VPN: i dettagli

Una VPN è sicuramente un valido alleato per garantire il vostro anonimato online ma non si sostituisce ad un antivirus. Per essere protetti al 100% dagli attacchi hacker e contro i malware è bene dunque dotarsi di una buona VPN e di un’ottima antivirus.

Le comuni VPN sono anche indicate per chi necessita di vedere contenuti in streaming con delle restrizioni geografiche. Infatti, grazie a Surfshark sarà possibile accedere ad un determinato servizio visibile solo in uno specifico Paese. Questa soluzione ha anche un ad-blocker incluso per una navigazione più sicura e senza pubblicità invasive.

Inoltre, con un unico abbonamento sarà possibile scaricare Surfshark su un numero illimitato di dispositivi. L’app per dispositivi mobili è disponibile per Android ed iOS, mentre, è possibile fare il download anche nei PC sia Mac che Windows.

La VPN in questione offre anche la formula soddisfatti o rimborsati che permette di provare il servizio per 30 giorni e disdirlo senza costi.

Surfshark è disponibile per pochi giorni con una promozione esclusiva grazie al questi giorni di Prime Day. Nello specifico, l’abbonamento biennale è acquistabile a 2,30 euro al mese con ben 2 mesi gratuiti.

Approfittane ora di questa esclusiva e limitata offerta se desideri avere una VPN valida e altrettanto sicura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.