Surfshark: VPN a soli 1,99€ al mese e 4 mesi extra con la nuova offerta invernale

L’offerta di Surfshark erappresenta un’occasione unica per risparmiare su un servizio di altissima qualità. La garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni consente di provare il servizio senza rischi.

Un pacchetto di funzionalità che fa la differenza

Surfshark non è solo una VPN: è una soluzione completa per chi desidera navigare in sicurezza senza compromessi. La sua politica di connessioni illimitate permette di proteggere tutti i dispositivi di casa con un unico account, rendendolo perfetto per famiglie e professionisti sempre connessi. Ma ciò che lo rende davvero unico sono le sue funzionalità avanzate:

Protezione antimalware e Ad blocker integrati : Navigare online diventa più sicuro, bloccando virus, tracker e annunci indesiderati.

: Navigare online diventa più sicuro, bloccando virus, tracker e annunci indesiderati. Privacy garantita : Grazie alla politica no-log e ai server basati su RAM, Surfshark protegge ogni tua attività senza lasciare tracce.

: Grazie alla politica no-log e ai server basati su RAM, Surfshark protegge ogni tua attività senza lasciare tracce. Crittografia di alto livello: La tua connessione è protetta dalla tecnologia più avanzata, che garantisce sicurezza in ogni momento.

Configurazione facile, sicurezza immediata

La semplicità è uno dei punti di forza di Surfshark. L’installazione richiede pochi minuti, e l’app è intuitiva e compatibile con tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Android e iOS. Una volta configurata, bastano un paio di clic per navigare in sicurezza ovunque ti trovi. Per conoscere l'offerta completa di Surfshark clicca qui.