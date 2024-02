Surfshark One: la soluzione completa per navigare in sicurezza su internet

Surfshark One: un nome, una garanzia nell’ambito della sicurezza di dispositivi, privacy, dati e tutto quanto viene esposto online.

Oltre alla famosissima VPN della società, nel bundle c’è molto altro, tra cui uno degli antivirus più performanti sul mercato.

Quindi, se sei alla ricerca di un modo per proteggere totalmente la tua privacy online, questo pacchetto è ciò che fa per te. In questo periodo, puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale con uno sconto incredibile del 77%, con 2 mesi gratis inclusi.

Surfshark One: pacchetto completo per la tua sicurezza

Surfshark One è una soluzione di protezione di nuova generazione che applica protocolli di livello militare. In questo modo, potrai navigare sul web senza tracciamenti, proteggere i tuoi dispositivi da tutte le minacce informatiche e mettere in sicurezza i tuoi account. Per farlo, avrai a disposizione un’interfaccia grafica molto user-friendly.

Malware, phishing, tracker e siti web dannosi non saranno più un problema per te, perché il potente antivirus ti protegge in tempo reale.

Inoltre, avrai a disposizione una delle VPN più veloci sul mercato, che ti consente di guardare contenuti in streaming anche i FHD e in 4K senza buffering o rallentamenti.

La protezione dei tuoi dai di navigazione è garantita dalla crittografia AES-256, una delle più sicure e avanzate al mondo.

In più, la tua privacy è garantita grazie alla politica di no-log della società. Ciò vuol dire che tutti i tuoi dati di navigazione non verranno mai memorizzati.

Con lo sconto attuale del 77%, a cui si aggiungono i 2 mesi extra gratuiti, non abbonarsi sarebbe una grandissima occasione persa. Se hai, invece, deciso di farlo, ti consigliamo di agire subito, perché la promozione non durerà ancora per molto. Il costo? Soltanto 3,49 euro al mese!

