Surfshark Alert protegge dai furti d'identità con avvisi e notifiche

La sicurezza digitale è una delle sfide più importanti del nostro tempo, con sempre più persone esposte al rischio di furti d’identità e violazioni di dati. Per proteggere le informazioni personali, Surfshark Alert rappresenta una soluzione affidabile e completa. Si tratta di una funzionalità integrata nel piano Surfshark One, attualmente disponibile con uno sconto fino all'85%, al prezzo di 2,69€ al mese per il piano biennale.

Surfshark Alert protegge la tua identità digitale

Surfshark Alert è progettato per tenere sotto controllo i dati sensibili, monitorando costantemente il web alla ricerca di eventuali compromissioni. Questo sistema avvisa immediatamente l’utente nel caso in cui le proprie informazioni, come email, password o numeri di carte di credito, siano state trovate in database compromessi o sul dark web.

La possibilità di intervenire tempestivamente riduce significativamente il rischio di utilizzo illecito delle informazioni personali, permettendo di prendere le misure necessarie per proteggere la propria identità digitale. Inoltre Surfshark Alert invia report periodici per mostrare lo stato della propria sicurezza digitale.

Surfshark Alert fa parte dei pacchetti Surfshark One e Surfshark One+, piani che combinano protezione, privacy e monitoraggio dei dati personali. Oltre al controllo continuo offerto da Alert, includono:

VPN illimitata : naviga in modo anonimo e sicuro su qualsiasi rete;

: naviga in modo anonimo e sicuro su qualsiasi rete; Antivirus avanzato : protezione contro malware e altre minacce digitali;

: protezione contro malware e altre minacce digitali; Motore di ricerca privato: cerca sul web senza lasciare tracce.

L'attuale promozione mette a disposizione Surfshark One a un prezzo imbattibile grazie a uno sconto dell’85%. Questa è un’opportunità unica per accedere a un servizio completo che garantisce protezione e tranquillità online.

Visita il sito ufficiale di Surfshark per scoprire tutti i dettagli e attivare l’offerta. Con Surfshark Alert, la sicurezza dei tuoi dati è sempre sotto controllo, lasciandoti libero di navigare senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.