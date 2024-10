Surface Laptop Go: Microsoft annuncia la fine del supporto

Nell'ottobre 2020, Microsoft ha annunciato l'originale Surface Laptop Go, un laptop entry-level con un prezzo apparentemente ottimo a partire da soli 649 euro. Quattro anni dopo il lancio, l’azienda ha deciso di annunciare la fine del suo supporto software per il dispositivo di prima generazione. Microsoft ha lanciato il Surface Laptop Go come un solido laptop per coloro che non possono permettersi il più costoso Surface Laptop 3. In effetti, il prezzo sembrava allettante all'inizio, ma le specifiche lasciavano qualche dubbio. Per quella cifra, Microsoft proponeva un computer con un processore Intel Core i5 di decima generazione, 4 GB di RAM e 64 GB di storage eMMC. Passare a 8 GB di RAM e almeno 128 GB di SSD richiedeva una spesa extra di 170 euro. Tale prezzo si avvicinava a quello del Surface Laptop 3 con il suo display, materiali e altri aggiornamenti migliori.

Surface Laptop Go: dispositivo aggiornabile a Windows 11 24H2

Questo laptop era uno dei pochi dispositivi Surface con un sensore di impronte digitali al posto di una fotocamera compatibile con Windows Hello. Tuttavia, tale sensore non era disponibile nel modello base, quindi per ottenerlo era necessario acquistare la configurazione da 819 euro o superiore. Il Surface Laptop Go ha avuto una durata piuttosto breve rispetto ad altri dispositivi Surface della stessa epoca. Ha ricevuto solo quattro anni di supporto attivo con aggiornamenti regolari del firmware e dei driver. Per fare un paragone, il Surface Laptop 3 ha avuto un ciclo di vita del supporto di cinque anni.

Come al solito, vale la pena notare che la fine del supporto si applica solo a unità e firmware. Gli utenti possono continuare a utilizzare il proprio PC (se funzionante). Inoltre, Microsoft continuerà a inviare gli aggiornamenti di Windows, incluso il recente Windows 11 24H2 (è completamente compatibile con Windows 11. Microsoft ha annunciato la seconda generazione del suo entry-level il 7 giugno 2022. Il computer ha mantenuto il suo fattore di forma e 4 GB di RAM nel modello base, ma ha abbandonato l'archiviazione eMMC in favore di un normale SSD da 128 GB. Di conseguenza, il prezzo è stato aumentato da 619 euro a 679 euro per il modello base. Il Surface Laptop Go 2 ha un ciclo di vita di sei anni e non sarà più supportato dal 7 giugno 2028.