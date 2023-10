Super TABLET da 10,1 pollici con Android 11 e 3 GB di RAM a meno di 60 euro su Amazon

Il tablet JHZL da 10,1 pollici è la scoperta del giorno: affidabile e potente è ideale per chi cerca un dispositivo potente senza spendere troppo. Questo tablet offre prestazioni eccezionali e una gamma completa di funzionalità a un prezzo accessibile. Acquistalo ora su Amazon a soli 59,90€ invece di 69,90€.

Il tablet è dotato dell'ultima versione del sistema operativo Android, offrendo una navigazione fluida, sicura e una vasta gamma di app disponibili.

Il grande schermo IPS HD offre colori vibranti e dettagli nitidi, perfetto per guardare film, navigare su Internet e molto altro ancora. Con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interno espandibile, avrai abbastanza potenza e spazio per le tue applicazioni, foto e file. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e di una fotocamera frontale da 2 MP, perfette per scattare foto e video di alta qualità e per le videochiamate.

Il tablet supporta la connessione Wi-Fi, consentendoti di rimanere connesso ovunque tu vada. Garantisce quindi un'esperienza tablet completa in un design sottile ed elegante. Che tu stia navigando su Internet, guardando film, giocando o lavorando, questo tablet si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie al sistema operativo Android 11, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e app, assicurando che il tuo tablet sia sempre aggiornato e pronto per l'uso. Approfitta ora dello sconto del 14% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

