SUPER SCONTO per il portatile Acer Aspire 3 (-150 euro)

Stai pensando di sostituire il tuo portatile ormai obsoleto? Vuoi qualcosa che abbia ottime caratteristiche ma vuoi anche spendere relativamente poco? E se ti dicessimo che abbiamo proprio quello che fa al caso tuo? Oggi puoi acquistare su Amazon il pc Acer Aspire 3 e pagarlo ben 150 euro in meno rispetto al costo che troveresti su altri siti o in negozio.

Dal costo di mercato di 549 euro tu adesso, grazie allo sconto esclusivo Amazon del 27%, lo paghi solamente 399 euro. In più puoi anche decidere di pagarlo a rate e in questo modo non risentire minimamente della spesa.

Acer Aspire 3: il display da 15,6 pollici Full HD LED lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo

Questo portatile è versatile e funzionale. Ottimo per lavorare ma anche per studiare o semplicemente navigare. Risponde a qualsiasi sia la tua esigenza del momento. Ma vediamo le specifiche tecniche.

Il portatile Acer Aspire 3 ha un potente processore Intel Core i3 di 11a generazione, un display da 15,6 pollici Full HD, una scheda grafica Intel UHD e ancora 8 GB di RAM DDR4 espandibile fino a 12 GB e 256 GB di memoria SSD per svolgere qualsiasi tipo di attività.

Poi disponi di Windows 11 con un menu Start ridisegnato, nuove possibilità per rimanere in contatto con le persone a cui tieni e accedere al mondo dell'informazione. Il nuovo sistema operativo è ideale per esprimerti e creare liberamente con il tuo PC portatile. E ancora il segnale wireless è forte e stabile grazie al Wi-Fi 5. Per le funzioni avanzate delle videochiamate, Aspire 3 include una webcam HD con due microfoni.

Qualunque sia la periferica da collegare, con il notebook Acer Aspire 3 hai a disposizione un'ampia gamma di porte, tra cui USB 3.2, USB 2.0 e HDMI. Il computer portatile Acer Aspire 3 è un notebook leggero e sottile dal design professionale, progettato per offrire un'elevata mobilità grazie alla batteria a lunga durata con autonomia fino a 9 ore.

Prendilo ora che puoi risparmiare ben 150 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.