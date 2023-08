Come unire la voglia di uno smartphone eccellente Hai mai pensato di affidarti ai prodotti ricondizionati? Questi costituiscono una soluzione davvero interessante. Oggi abbiamo trovato per te una vera e propria chicca. Puoi acquistare su Amazon iPhone 12 ricondizionato Azzurro ad un prezzo davvero super grazie allo sconto del 40%. Si tratta di uno smartphone praticamente nuovo e amico dell'ambiente che paghi solamente 508 euro molto meno rispetto al prezzo che trovi altrove.

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito, è completamente funzionante e in condizioni eccellenti.

iPhone 12 ricondizionato ad un prezzo bomba: solamente 508 euro

iPhone 12, ovviamente targato Apple, è stato lo smartphone di punta lanciato dall'azienda nel 2020, ora puoi acquistarlo ricondizionato, praticamente come nuovo, ad un prezzo davvero piccolo. Ma come per tutti i prodotti del marchio si tratta di un evergreen, un dispositivo le cui prestazioni riusciranno a soddisfare ogni tua esigenza. Vediamo ora quello che ti porti a casa acquistando questo smartphone.

Lo schermo è un eccellente 6,1 pollici con il notch per i sensori dello sblocco 3D. Rispetto allo scorso anno guadagna la tecnologia OLED e una maggior risoluzione (1170 x 2532 pixel), ma non un refresh rate aumentato. Dotato di due fotocamere da 12 megapixel. La prima è una ƒ/1.6 stabilizzata otticamente e abbiamo poi anche un sensore grandangolare. Sempre ottimi i video registrati in 4K fino a 60fps. È da 12 megapixel anche la fotocamera frontale.

Abbiamo poi per il primo anno anche il supporto 5G (Sub6) ed è stato mantenuto il supporto alle eSIM virtuali. Il Wi-Fi è in variante 6 e abbiamo il Bluetooth 5.0, oltre all'NFC per Apple Pay. La batteria è da 2.815 mAh e può essere caricata anche wireless, fino a 15W se si sfrutta il nuovo MagSafe.

Ora puoi acquistarlo su Amazon con lo sconto del 40% ad un prezzo davvero ottimo. Approfittane subito!

