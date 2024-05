550€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy S24 Ultra con caricatore incluso: PREZZO DISINTEGRATO

Il Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta l'apice dell'innovazione tecnologica. Nella confezione troverai anche il caricabatterie Samsung da 25W.Grazie all'intelligenza artificiale integrata, il Galaxy S24 Ultra ti permette di fare tutto direttamente dal tuo smartphone.

Con la funzione di Edit Suggestion, puoi modificare le tue foto in modo facile e professionale, mentre la Traduzione Live ti offre una traduzione in tempo reale durante le chiamate. Inoltre, con la S Pen, puoi scrivere e prendere appunti, mentre l'Assistente Note organizzerà automaticamente tutto. Pronto per qualsiasi avventura, il Galaxy S24 Ultra è dotato di un'armatura resistente in titanio integrata nel telaio

La fotocamera da 200MP offre dettagli che sfidano la realtà, con ogni foto notturna che vanta dettagli nitidi grazie al ProVisual engine. Con Space Zoom e un Teleobiettivo con OIS più ampio, potrai catturare foto e video più stabili e luminosi anche di notte.

L'esperienza di gioco sul Galaxy S24 Ultra è iper-reale, grazie al potente processore, alla camera di vapore quasi raddoppiata, alla memoria ampia, all'efficienza energetica e alla batteria da 5.000 mAh a lunga autonomia. Il display QHD+ da 2600 nit offre un'esperienza visiva eccezionale, con contrasti e colori migliorati grazie al Vision Booster e al Corning Gorilla Armor che riduce i riflessi e migliora la nitidezza.

Su Amazon, oggi, è disponibile una doppia offerta sul Samsung Galaxy S24 Ultra: sconto del 23% al quale va sommato un coupon dal valore di 200€ (GALAXI200) per un prezzo totale di 949€.