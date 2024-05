Motorola G23: scontato a meno della metà del prezzo su Amazon, OFFERTA PAZZESCA (-52%)

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, è presente uno sconto mega del 52% sul Motorola G23 che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 113,99€.

Offertissima: Motorola G23 al 52% di sconto

Il Motorola G23 è un concentrato di potenza e versatilità che solleticherà ogni appassionato di fotografia e tecnologia. Dotato di una tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel, questo smartphone cattura immagini straordinarie con una nitidezza e un dettaglio sorprendenti. Grazie alla modalità Visione Notturna, all'ultra-grandangolare e alla lente Macro, ogni scatto è un capolavoro.

Ma non è tutto: il Motorola G23 offre anche una batteria potente da 5000 mAh, garantendo fino a due giorni di utilizzo intenso. E con la ricarica rapida TurboPower 30W, non dovrai mai attendere a lungo per tornare in azione.

L'esperienza multimediale raggiunge nuove vette grazie al display da 6.53" a 90Hz, che offre una fluidità straordinaria nelle animazioni e nella navigazione. La risoluzione HD+ garantisce immagini cristalline, mentre gli Stereo Speakers Dolby Atmos regalano un suono avvolgente e coinvolgente, perfetto per godersi film, musica e giochi.

Il design ultra-sottile del Motorola G23 non è solo un piacere per gli occhi, ma offre anche una comodità senza pari nell'utilizzo quotidiano. Con soli 8 mm di spessore, questo smartphone si adatta perfettamente alla mano, offrendo una presa sicura e confortevole. E non c'è bisogno di preoccuparsi dello spazio di archiviazione: con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, hai ampio spazio per tutte le tue app, foto, video e altro ancora.

Su Amazon, oggi, il Motorola G23 viene scontato del 52% e viene venduto al costo finale d'acquisto di 113,99€.

