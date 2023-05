SUPER PROMO per Echo Dot di 5ª generazione su Amazon

Ancora non hai Echo Dot? Non disperare perché per tua fortuna abbiamo scovato una promo pazzesca. Oggi puoi acquistare su Amazon l'altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa con uno sconto del 33%.

Grazie allo sconto offerto da Amazon dal costo iniziale 74,99 euro di adesso lo paghi solamente 49,99 euro. Risparmi così 25 euro.

Echo Dot di 5ª generazione è proprio quello che ti serve

Questo Echo Dot ha il migliore audio di sempre. Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Controlla l’ora e molto altro a colpo d’occhio. Grazie ai miglioramenti dello schermo LED puoi guardare il tempo, le sveglie, le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro. Non solo, ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa. Chiedi ad Alexa le previsioni del tempo o il titolo di una canzone, imposta dei timer con la voce, ricevi risposte alle tue domande e ascolta le barzellette più divertenti. Hai bisogno di qualche minuto in più al mattino? Puoi semplicemente toccare il tuo Echo Dot con orologio per posporre la sveglia.

Inoltre gestirai la tua casa gestita in tutta comodità. Controlla i dispositivi direttamente con la tua voce e con le routine, attivate dai sensori di temperatura integrati. Grazie alla creazione di nuove routine, il ventilatore intelligente si può attivare quando la temperatura va sopra il livello desiderato. Associa i tuoi dispositivi per sfruttare al massimo le funzionalità di Echo. Infine questo è stato progettato per tutelare la tua privacy grazie ad un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Approfittane ora e fa che la tua casa sia sempre connessa e smart. Acquista ora su Amazon Echo Dot ad un prezzo davvero conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.