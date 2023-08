SUPER Promo Kena: 100 GB a soli 5,99€/mese

Kena Mobile è un provider di telefonia mobile considerato tra i migliori in Italia in quanto a offerte e copertura nazionale.

Siccome siamo ancora in estate, ossia il periodo dell’anno in cui quasi tutti gli operatori telefonici cercano di accaparrarsi più clienti possibili, rubandoli agli altri, il provider virtuali ha lanciato un’offerta a dir poco vantaggiosa.

Passa SUBITO a Kena Mobile

Kena offre 100 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese

Come detto prima, Kena Mobile, operatore virtuale che lavora sulle linee TIM, vanta una copertura di rete del 99% su tutto il territorio nazionale.

Le offerte proposte dall’operatore sono diverse, ma una su tutte sta attirando l’attenzione degli utenti: Kena a 5,99 euro al mese.

Questa offerta, che rimarrà in essere fino al 23 agosto 2023, salvo proroghe, offre tutto ciò che occorre per chiamare e navigare in Internet in mobilità.

Quindi, non hai tempo da perdere perché scade oggi. Se sei attualmente con Fastweb, Iliad, PosteMobile ed altri operatori virtuali, puoi chiedere la portabilità del tuo attuale numero. Ecco cosa trovi in questo pacchetto:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali;

verso tutti i numeri mobili nazionali; 100 GB di traffico Internet in 4G.

Ma c’è di più. Aderendo all’offerta, avrai a disposizione ulteriori 200 GB per 60 giorni a partire dalla data di attivazione della SIM.

Per quanto riguarda la velocità massima di connessione raggiungibile, è di 60 Mbps sia in download che in upload.

L’attivazione, la SIM e la spedizione sono gratuite. Inoltre, hai a disposizione 6 GB di traffico dati nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto questo al costo mensile di 5,99 euro.

Passa SUBITO a Kena Mobile