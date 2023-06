SUPER PREZZO per il comodissimo Mouse Verticale Wireless

Se usi molto il computer sai quanto il classico mouse sia scomodo per l'innaturale posizione cui costringe la mano. Oggi questo inconveniente è facilmente risolvibile con un dispositivo totalmente rinnovato nella forma. Abbiamo scovato per su Amazon il Mouse Verticale Wireless, super ergonomico e adesso anche ad un piccolo prezzo. Grazie alla sua forma rivoluzionaria potrai usare il mouse anche per tante ore di fila senza risentirne minimamente.

Grazie allo sconto esclusivo Amazon del 31% adesso il mouse ergonomico e wireless è tuo a soli 17,99 euro.

Mouse Verticale Wireless Anker: super ergonomico e anche economico

Il mouse verticale wireless Anker è dotato di un design ergonomico sviluppato scientificamente per incoraggiare una sana posizione del polso e del braccio detta a "stretta di mano". Questa permette un movimento più confortevole e un minore sforzo rispetto ai mouse tradizionali.

La risoluzione ottica a 800/1200/1600 DPI offre una maggiore sensibilità rispetto ai mouse ottici standard e un sistema di tracciamento uniforme e preciso su numerose superfici. Il nano-ricevitore nascosto occupa uno spazio davvero minimo. I nuovi pulsanti successiva/precedente forniscono maggiore comodità durante il lavoro, lo studio, il gioco o l'esplorazione di pagina web. Si tratta in pratica della scelta migliore per i navigatori internet, i giocatori e operatori che lavorano a lungo al computer.

Entra in modalità risparmio energetico dopo 8 minuti di inattività, si risveglia con un semplice click. Le dimensioni sono pari a 120 x 62.8 x 74.8 millimetri e il peso è di soli 90 grammi, mentre la distanza di funzionamento è di ben 10 metri.

La confezione include:

il mouse ergonomico verticale senza fili Anker

il ricevitore USB 2.4G

il manuale di istruzioni

la garanzia di 18 mesi e un servizio clienti gentile e disponibile.

Ora che è in offerta non puoi proprio lasciartelo scappare. Prendilo adesso su Amazon.

