SumUp Air: il POS che usi con il tuo smartphone

Le soluzioni POS portatili, specialmente se si tratta di un'attività con consegna a domicilio o che si occupa di fiere e eventi, sono necessarie: SumUp propone per questo il suo Air, un dispositivo da collegare al proprio smartphone che permette di fare transazioni POS in modo veloce e senza troppi device.

SumUp Air: libertà di movimento e facilità d'uso

SumUp Air si distingue per la sua praticità e per l’immediatezza con cui permette di accettare pagamenti. Non hai bisogno di passare attraverso la banca o di aprire nuovi conti correnti; basta collegare il lettore al tuo smartphone o tablet tramite Bluetooth. Grazie all'app gratuita di SumUp, inserire l'importo della transazione e avvicinare la carta per completarla diventa un'operazione che richiede solo pochi secondi. Il dispositivo è venduto al prezzo di 59,78€, IVA inclusa.

Il lettore SumUp Air supporta una vasta gamma di opzioni di pagamento, rendendolo incredibilmente versatile: dal Chip & PIN al contactless (NFC), passando per soluzioni moderne come Google Pay e Apple Pay. Questa capacità di adattarsi a diverse forme di pagamento lo rende ideale per una varietà di attività commerciali, dalle piccole imprese ai freelance che necessitano di una soluzione mobile per accettare pagamenti ovunque.

Con SumUp, la trasparenza è al primo posto. Non ci sono costi di servizio mensili, e l'unico costo che affronterai è una piccola percentuale per transazione. Questo modello di business chiaro e semplice aiuta a prevedere facilmente i costi operativi senza sorprese, pari all'1,95%. Oltre alla sua facilità d'uso e alla sua flessibilità, SumUp Air sfrutta tecnologie all'avanguardia per garantire transazioni sicure e veloci. La possibilità di inviare o stampare ricevute direttamente dall'app SumUp aggiunge un ulteriore livello di professionalità al servizio che offri ai tuoi clienti.

