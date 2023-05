L'OMEN 27i è un monitor da 27 pollici QHD pensato per il gaming ma lo puoi utilizzare praticamente per qualsiasi attività, compreso l'editing di foto e video. Avendo una scheda tecnica fuori dal comune, il monitor di HP si fa ben pagare, ma oggi c'è una buona notizia. Ed è, come al solito, merito di Amazon.

Il gigante di Seattle lo propone a 429,98 euro (-14%), con costi di spedizione completamente azzerati per tutti gli abbonati a Prime. Puoi anche rateizzare il pagamento, senza interessi: 5 rate da 86 euro al mese.

Il monitor HP OMEN 27i QHD è uno spettacolo, così come lo sconto su Amazon

L'HP Gaming OMEN 27i è un monitor da gaming di alta qualità che offre un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Il pannello ha una diagonale di 27 pollici con una risoluzione QHD (2560 x 1440), che garantisce immagini nitide e dettagliate durante il gioco. La frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono una visualizzazione fluida e senza sfarfallio.

Pur essendo una periferica da gaming, il monitor ha un look moderno ed elegante, con una base solida che offre una grande stabilità. Puoi regolare l'altezza, inclinazione e rotazione, per una visione personalizzata e confortevole.

Inoltre, il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium, che elimina gli scatti e le sfocature durante il gioco. Ciò garantisce una visualizzazione fluida anche durante le scene più intense e frenetiche.

Infine, il l'OMEN 27i dispone di porte HDMI e DisplayPort, che consentono di collegare facilmente il monitor a dispositivi esterni, come computer, console di gioco e altro ancora.

