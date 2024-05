Storie Instagram direttamente dagli occhiali smart Ray-Ban di Meta

Meta sta espandendo le funzionalità dei suoi occhiali intelligenti Ray-Ban con l'aggiunta di nuovi comandi vocali a mani libere e integrazioni con app popolari, rendendo l'esperienza utente più intuitiva e completa.

Una delle nuove funzionalità più interessanti è la condivisione diretta su Instagram. Gli utenti possono ora condividere istantaneamente una foto scattata con gli occhiali intelligenti direttamente nelle loro Storie di Instagram. È sufficiente dire "Hey Meta, condividi la mia ultima foto su Instagram" o "Hey Meta, pubblica una foto su Instagram" per attivare la funzione.

Inoltre, i Ray-Ban Meta ora si integrano con Amazon Music e Calm. Con Amazon Music, gli utenti possono ascoltare musica in streaming direttamente dagli occhiali, utilizzando comandi vocali come "Hey Meta, play Amazon Music". È possibile controllare la riproduzione audio con comandi tattili o vocali, senza bisogno di usare il telefono. L'integrazione con l'app di meditazione Calm offre agli utenti l'accesso a esercizi di mindfulness e contenuti per la cura di sé direttamente dagli occhiali, con comandi come "Hey Meta, play the Daily Calm".

Meta sta anche ampliando la gamma di modelli disponibili, introducendo nuovi occhiali in 15 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e parte dell'Europa. Tra i nuovi modelli vi sono il Skyler in grigio gessato lucido con lenti rosa cannella sfumate, il Skyler in nero lucido con lenti blu ceruleo Transitions e il Headliner Low Bridge Fit in nero lucido con lenti Polar G15.

Questo lancio di nuove funzionalità segue di un mese un aggiornamento che ha introdotto l'intelligenza artificiale multimodale negli occhiali smart. Gli utenti possono ora fare domande su ciò che vedono, ad esempio per tradurre un menu in lingua straniera.

L'obiettivo di Meta è quello di trasformare gli occhiali intelligenti Ray-Ban in un vero e proprio assistente AI personale, offrendo agli utenti un'esperienza più smart e connessa senza la necessità di utilizzare sempre il proprio smartphone.