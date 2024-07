Stop chiamate spam e più sicurezza online con questo tool incredibile

Non vi è giorno in cui le chiamate spam non ci perseguitano e i rimedi finora provati hanno fallito miseramente. Se anche tu subisce queste continue angherie, siamo qui per dirti che c'è una via d'uscita: Incogni. Non stiamo parlando di un nuovo personaggio della Marvel, ma di un tool che potrebbe rivoluzionare la tua quotidianità.

Incogni è uno strumento poderoso che nasce per mettere fine alla piaga delle telefonate indesiderate da numeri sconosciuti a qualsiasi ora del giorno. In effetti, si è dimostrato una vera e propria manna dal cielo per chi è stanco di sentir squillare il telefono senza sosta. Adesso è anche in offerta: abbonamento annuale a soli 6,99 euro al mese (prezzo scontato del 50%).

Stop chiamate spam: come funziona questo magico tool

Ma cosa rende Incogni così efficace? Il suo segreto sta nel contatto diretto con i famigerati data broker. Stiamo parlando di coloro che raccolgono i tuoi dati pubblici, li aggregano, li analizzano e poi li vendono come se fossero caramelle. Incogni interviene richiedendo a questi broker di eliminare dai loro database tutte le informazioni che ti riguardano.

Il tool non fa soltanto questo. Oltre a questa pulizia superficiale, nei mesi successivi alla rimozione dei tuoi dati, continua a monitorare i database dei data broker per accertarsi che non abbiano recuperato le tue informazioni. Inutile dire che un servizio così completo è difficile da trovare nel vasto mare delle soluzioni online.

Vogliamo ricordarti nuovamente l'offerta: 12 mesi di protezione a soli 6,99 euro al mese. Attenzione: se non sei soddisfatto, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto. Un’offerta, insomma, che non lascia spazio a tentennamenti!

Vuoi finalmente mettere dire stop alle chiamate spam e navigare sereno senza preoccuparti di numeri sconosciuti che spuntano dal nulla? Incogni è la risposta. Con un'arma del genere nel tuo arsenale, la tua tranquillità è garantita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.