Stop al tracciamento: con la VPN giusta è possibile massimizzare la privacy

Con una VPN è possibile bloccare il tracciamento online e proteggere la propria privacy. Il motivo è semplice: quando si utilizza una VPN, il traffico dati viene protetto dalla crittografia e l'utente si collega a un server VPN da cui accederà alla rete. In questo modo, le informazioni trasmesse e il proprio indirizzo IP sono protette.

Grazie alla crittografia, quindi, è possibile navigare in sicurezza, senza essere tracciati. Scegliendo una VPN "no log", inoltre, anche il provider del servizio VPN non sarà in grado di tracciare l'utente in quanto non c'è alcuna raccolta di dati.

La soluzione giusta per evitare il tracciamento online è rappresentata da NordVPN, servizio di riferimento del settore delle VPN. Con la promozione in corso, infatti, la VPN in questione è ora attivabile al prezzo scontato di 3,39 euro al mese per 24 mesi, con un risparmio netto rispetto al piano mensile (che costa 12,99 euro) e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

NordVPN: l'arma in più contro il tracciamento

Con NordVPN è ora possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dato. Il servizio è protetto dalla crittografia e prevede una politica no log, che assicura la massima privacy all'utente. La connessione sotto rete VPN, inoltre, avviene senza limiti di banda e di traffico dati e può essere effettuata utilizzando fino a 10 dispositivi in contemporanea (computer, smartphone, tablet e altri dispositivi). A disposizione dell'utente, inoltre, c'è un network di migliaia di server, distribuiti in oltre 100 Paesi al mondo.

Grazie alla promo in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per iniziare subito a usare il servizio e a bloccare il tracciamento online è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.