Stop al telemarketing: con questo servizio sarà solo un brutto ricordo

Le chiamate di telemarketing sono diventate una costante fastidiosa per molti, frutto di un’eccessiva diffusione dei nostri dati personali. Che si tratti di offerte commerciali, sondaggi o promozioni indesiderate, queste chiamate interrompono la nostra quotidianità e mettono a rischio la nostra privacy. Per fortuna, c’è una soluzione efficace: Incogni, uno strumento che si occupa di rimuovere i tuoi dati personali dai database di aziende e broker che li utilizzano per scopi di telemarketing. Ora puoi approfittare di un’offerta esclusiva, con Incogni disponibile a soli 6,99€ al mese invece di 13,98€ (uno sconto del 50%). Proteggere la tua privacy non è mai stato così conveniente.

Come Incogni protegge la tua privacy e blocca il telemarketing

Incogni opera come un assistente personale per la tua privacy, intervenendo direttamente sui database di aziende e intermediari di telemarketing che raccolgono, archiviano e vendono i tuoi dati personali. Il servizio si occupa di contattare questi data broker, avviando il processo per rimuovere i tuoi dati sensibili dai loro archivi.

La piattaforma è progettata per essere semplice e automatica: una volta avviata, monitora costantemente la presenza dei tuoi dati su database pubblici e privati, intervenendo ogni volta che vengono rilevati rischi per la tua privacy. Oltre a ridurre drasticamente le chiamate di telemarketing, Incogni ti aiuta a prevenire l’uso non autorizzato dei tuoi dati per fini come il phishing o altre attività fraudolente. Inoltre, il servizio tiene traccia delle richieste di rimozione, garantendo che siano rispettate e segnalando eventuali mancanze.

Con Incogni, proteggi non solo il tuo tempo e la tua tranquillità, ma anche la tua identità digitale. Approfitta ora dell’offerta a metà prezzo e fai un passo concreto verso una maggiore serenità nella gestione dei tuoi dati personali.

Per attivare il tool e proteggerti dal fastidioso telemarketing vai sul sito di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.