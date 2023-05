Se pensi che il wireless non faccia per te (ti annoia dover ricaricare o acquistare batterie, ad esempio), c'è sempre l'alternativa con cavo. A voler essere più precisi, ti parlo del mouse SteelSeries Rival 3, che è sì una periferica da gaming, ma in realtà è l'ideale anche per altre attività. E poi oggi costa davvero pochissimo: solo 21,99€ grazie allo sconto Amazon del 45%.

SteelSeries Rival 3: il mouse da gaming (e non solo) è al minimo storico, approfitta dello sconto Amazon del 45%

Il mouse SteelSeries Rival 3 offre prestazioni di alto livello e un'ergonomia confortevole. Non farti dunque ingannare dal prezzo (relativamente) contenuto, e poi considera che oggi è anche quasi a metà prezza. La periferica presenta un design ambidestro. È di forma snella e presenta un rivestimento in gomma che garantisce una presa salda e confortevole.

A spiccare dello SteelSeries Rival 3 è certamente il sensore ottico TrueMove Core. Questo offre una sensibilità fino a 8.500 CPI e una precisione del tracciamento del movimento molto accurata. Ciò consente ai giocatori di eseguire movimenti rapidi e precisi durante le sessioni di gioco.

Il mouse è dotato di sei pulsanti programmabili che possono essere configurati tramite il software SteelSeries Engine. Con questa piattaforma puoi personalizzare le impostazioni del mouse, inclusi DPI, polling rate, illuminazione RGB e assegnazione dei pulsanti. Inoltre, il Rival 3 supporta anche la memorizzazione dei profili, quindi potrai utilizzarlo con le tue impostazioni personalizzate su diversi computer senza dover riconfigurare tutto nuovamente.

L'illuminazione del mouse 3 è di tipo RGB a 3 zone. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori (oltre 16 milioni) e effetti di illuminazione per abbinare il mouse al tuo setup gaming.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.