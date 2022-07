SteamOS 3.3 Beta: introdotti diversi bugfix e aggiornamenti dei driver

Il team di sviluppatori Valve ha rilasciato una nuovo update nel ramo di sviluppo di SteamOS, ovvero il sistema operativo Linux che anima la console Steam Deck. SteamOS 3.3 Beta introduce diversi bugfix e migliorie del codice che rendono l'esperienza utente, e di gioco, più fluida e piacevole. Gli ingegneri software di Valve hanno inoltre eseguito un vasto aggiornamento dei driver della GPU (Graphics Processing Unit) che permette di migliorare le prestazioni con un grosso bacino di titoli tripla A presenti nel vasto store di Steam.

In tale release troviamo anche un upgrade dello stack driver inerente al modulo WiFi presente nello Steam Deck. Questo update va a sistemare un fastidioso bug che comprometteva la stabilità delle connessioni wireless a 5GHz. SteamOS 3.3 Beta porta con se un aumento considerevole delle lingue supportate ufficialmente dalla distribuzione, segno che l'azienda è interessa ad espandersi anche in tali mercati. Sono infatti stati aggiunti i language pack della tastiera per il cinese tradizionale/semplificato, il giapponese ed il coreano. Per abilitare le tastiere virtuali in questi linguaggi è necessario accedere alla beta del client di Steam.

Altra novità introdotta in tale beta release è l'Adaptive Brightness toggle, abilitabile entrando sempre nel canale di testing del client di Steam, che consente agli utenti di attivare o disabilitare al volo il sensore che adatta la luminosità automaticamente in base alle condizioni di luce nella stanza.

Oltretutto sono state sistemate le problematiche che riguardavano la comparsa di alcuni artefatti audio con alcuni giochi a 32bit che usano ALSA (Advanced Linux Sound Architecture), un framework open che fornisce delle API per driver delle schede audio. I programmatori hanno risolto anche il bug che impediva il salvataggio della Bluetooth profile selection dopo essere usciti dalla Desktop mode.

SteamOS 3.3 Beta è una release dedicata ai tester che non è ovviamente pronta per i normali utenti. Questo perché facendo parte del ramo di testing può presentare bug anche molto seri che possono compromettere il corretto funzionamento dello Steam Deck.