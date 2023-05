Con l'arrivo degli smartphone si tende a non far stampare più i propri ricordi. Ma quanto è bello sfogliare gli album di fotografia? Se anche tu sei un nostalgico oggi abbiamo trovato qualcosa che può interessarti: si tratta della stampante fotografica istantanea, adesso anche ad un ottimo prezzo. Acquistandola ora su Amazon la paghi solamente 27,99 euro.

Inclusi nel costo arriveranno a casa tu anche ben 10 rotoli di carta termica.

Stampa le tue foto in un attimo e conserva per sempre i tuoi ricordi con la stampante fotografica istantanea

Si tratta di una stampante fotografica di alta qualità che ti consentirà di custodire per sempre i tuoi momenti migliori. Non solo perché questa stampante portatile supporta una serie di funzioni, oltre a stampare direttamente foto ed etichette può anche stampare promemoria, messaggi, schemi, elenchi, record, codice QR, ecc. Inoltre sono disponibili diversi tipi di caratteri e temi tra cui scegliere per soddisfare le tue molteplici esigenze.

Dotata di testina di stampa con risoluzione di 205 DPI, di una stampa a una velocità di 10 mm/s, di una batteria integrata agli ioni di litio ricaricabile ai polimeri ad alta densità da 1000 mAh. Queste caratteristiche contribuiscono sia ad una maggiore durata della batteria che ad una stampa chiara e prestazioni stabili. Con tecnologia di stampa termica risulta più silenziosa, più veloce e più efficiente dal punto di vista energetico.

Come funziona? Innanzitutto, vai su Apple o Google Store e cerca "Tiny Print" per scaricare l'app gratuita, quindi tieni premuto il pulsante di accensione della stampante per 3 secondi per accenderla, quindi attiva il Bluetooth del tuo smartphone o tablet per connetterti in modalità wireless. Puoi controllare la tua connessione in "My Dvice" nell'app. La mini stampante portatile è compatibile sia con i sistemi iOS che Android.

La confezione include:

la stampante

5 carta termica autoadesiva

5 carta termica

1 adesivo

1 cordino

1 cavo USB

manuale utente.

Non aspettare oltre ma inizia da subito a stampare e custodire i tuoi ricordi più belli. Ora puoi farlo con la stampante fotografica istantanea, prendila a soli 27,99 euro.

