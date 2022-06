SSD WD da 1 TB: risparmia 50 euro sul prezzo finale su Amazon

WD ha annunciato il lancio di Elements SE SSD: una nuova gamma di SSD portatili progettati per offrire velocità e sicurezza ad un prezzo più accessibile. Puoi trovare ora in promo la versione da 1 TB su Amazon a soli 99,99€ invece di 149,99€.

Tradizionalmente, se stai cercando una soluzione veloce, puoi scegliere tra il disco rigido tradizionaleo, in alternativa puoi utilizzare un SSD portatile come questo. La decisione di solito dipende da quanti soldi devi spendere, poiché gli SSD costano molto di più per gigabyte di spazio di archiviazione rispetto ai dischi rigidi meccanici più lenti, soprattutto se stai cercando una capacità superiore a 1 terabyte.

La società sta cercando di cambiare questa situazione con il rilascio della sua gamma di SSD WD Elements SE. Questo dispositivo è rivolto a fotografi, operatori video e creativi che desiderano un'archiviazione portatile veloce senza spendere una fortuna, Elements SE offre una rispettabile velocità di lettura massima di 400 MB/s e capacità fino a 2 TB, pur avendo un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi precedente SSD portatile WD con capacità equivalenti.

Il design (le misure sono 64,5 mm x 64,5 mm x 8,72 mm) ti consente di portarlo ovunque e Elements SE è persino classificato per resistere a cadute da un massimo di 2 metri, aggiungendo ulteriore tranquillità sul fatto che la qualità non è stata ridotta per risparmiare denaro sui componenti. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

