SSD Seagate FireCuda 530 NVMe da 2 TB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il Seagate FireCuda 530 2TB è un'unità M.2 per PC che monta la nuovissima NAND TLC Micron a 176 strati con un controller Phison PS5018-E18. Micron afferma che la sua NAND TLC da 176 è la migliore del settore grazeialla dimensione del die inferiore del 30% e un miglioramento del 35% nella latenza di lettura e scrittura rispetto alla precedente generazione di NAND 96L. Acquistalo ora su Amazon a soli 319,99€ invece di 429,00€.

La velocità di lettura e scrittura sequenziale nominale di FireCuda 530 da 2 TB è 7300/6900 MB/s grazie all'interfaccia PCIe 4.0 x4.

Una delle caratteristiche chiave della gamma FireCuda 530, rispetto ad altre unità PCIe 4.0 e Phison E18, è la loro incredibile resistenza. Il modello da 2 TB garantisce 2550 TBW in media (TBW sta per Terabyte scritti. può anche essere definita "resistenza". È una metrica indicata dai produttori di hardware per indicare quanti terabyte potrebbero essere scritti sul disco a stato solido durante la sua vita).

Il Seagate include anche una versione rinnovata del software Acronis True Image, un programma molto facile da usare che può essere usato per gestire le funzioni del disco. Merita una menzione anche l'app SeaTools di Seagate. Risparmia circa 109 euro su Amazon grazie allo sconto del 25%, e se sei cliente Prime risparmi sulle spese di spedizione!

