PenDrive da 128GB ad un prezzo regalato su Amazon

Kingston è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, la PenDrive targata proprio Kingston da 128GB viene scontata del 55% per un costo finale di 8,90€.

Scontatissima la PenDrive da 128GB di casa Kingston

La PenDrive USB Kingston è un dispositivo di archiviazione affidabile e pratico, dotato di una capacità della memoria di 128 GB che consente di conservare una vasta quantità di dati. Con un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, offre una velocità di trasferimento dei dati veloce e efficiente, garantendo una gestione rapida dei file.

Una caratteristica speciale di questo drive è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni. Inoltre, la velocità di scrittura di 2x assicura che i dati vengano memorizzati in modo rapido e affidabile.

Il design del drive USB Kingston è stato pensato per massimizzare la praticità d'uso. L'ampia asola consente di agganciare il drive a un portachiavi con estrema semplicità, garantendo così la portabilità e l'accessibilità dei dati ovunque tu vada. Il connettore USB è protetto da un solido cappuccio, che ne assicura la sicurezza e la durata nel tempo.

Disponibile in molteplici colorazioni, ognuna corrispondente a una diversa capacità di memoria, il drive USB Kingston si adatta facilmente al tuo stile e alle tue esigenze di archiviazione. Con la sua combinazione di prestazioni affidabili, resistenza agli urti e design pratico, questo dispositivo si conferma come una scelta eccellente per chi cerca un'opzione di archiviazione portatile e sicura.

Su Amazon, oggi, la PenDrive da 128GB di Kingston viene scontata del 55% e venduta a soli 8,90€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.