microSD SanDisk da 128GB ad un PREZZO REGALATO su Amazon

Una microSD è una piccola scheda di memoria flash che viene utilizzata principalmente per espandere la capacità di archiviazione di vari dispositivi e oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 40% sulla microSD SanDisk da 128GB venduta a 23,37€.

Sconto enorme sulla microSD SanDisk da 128GB

La microSD SanDisk Extreme rappresenta l'apice della tecnologia di archiviazione portatile, offrendo una capacità di memoria di 128 GB in un formato compatto e conveniente. Questa scheda di memoria flash è ideale per coloro che necessitano di uno spazio di archiviazione affidabile e ad alte prestazioni per le proprie esigenze digitali.

Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, questa microSD offre velocità di trasferimento dei dati fino a 190 MB/s, consentendo di risparmiare tempo prezioso durante l'importazione e l'esportazione di file di grandi dimensioni.

Questa velocità di offload rapida e efficiente è particolarmente utile per fotografi, videomaker e professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni. Inoltre, con una velocità di scrittura fino a 90 MB/s, la microSD SanDisk Extreme consente di effettuare riprese ultrarapide e di catturare momenti cruciali con estrema chiarezza e dettaglio.

Questa capacità di scrittura veloce è essenziale per chiunque abbia bisogno di registrare video ad alta risoluzione o scattare fotografie ad alta velocità senza perdere un solo istante. Con la sua capacità elevata, velocità di trasferimento dei dati rapide e prestazioni di scrittura efficienti, questa scheda di memoria è pronta a soddisfare tutte le esigenze di archiviazione

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto del 40% sulla microSD da 128GB di SanDisk che viene venduta al prezzo finale d'acquisto di 23,37€.

