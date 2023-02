SSD Sandisk portatile e impermeabile da 1 TB, sconto oltre il 50% ora su Amazon

SanDisk ha deciso di mettere in promo la sua unità flash 3D più performante, un dispositivo di archiviazione portatile ad alta velocità pensato per chi desidera un SSD portatile che garantisca prestazioni elevate. L'Extreme Portable garantisce lo standard IP55, quindi è resistente agli schizzi e alla polvere, e possiede un chip USB 3.1 Gen che garantirà velocità di trasferimento elevate e compatibilità tra le piattaforme. Acquistalo ora su Amazon a soli 117,43€ invece di 241,87.

L'SSD SanDisk Extreme Portable è disponibile con capacità da 250 GB, 500 GB e 1 TB ed è compatibile con Mac e Windows. È in grado di trasferire dati con una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino A 1.000 MB/s, ‎ottimo quindi per il trasferimento e l'editing di foto e video ad alta risoluzione. È uno dei più piccoli dispositivi di archiviazione disponibili ed è resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP55, oltre ad essere resistente agli urti e testato a cadute di 2 metri.

È molto piccolo e ha un esterno in gomma molto liscia con un anello di plastica arancione in alto a destra. All'interno della confezione troviamo l'SSD Extreme Portable da 1 TB, un connettore da USB Type-C a Type-C e un adattatore da USB Type-C a USB 3.1 Type-A. L'uso dell'adattatore di tipo A riduce leggermente le velocità di trasferimento, cosa che dimostreremo tra poco. Come bonus aggiuntivo, SanDisk Extreme Portable include il software SanDisk Secure Access 3.0 che consente l'archiviazione sicura dei dati fino alla crittografia AES a 256 bit e protezione tramite password.

Approfitta ora dello sconto del 51% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

